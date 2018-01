„Tai – Irano vidaus reikalas. Išreiškiame viltį, kad situacija nesiklostys pagal prievartos ir kraujo praliejimo scenarijų“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. „Padėtį dar labiau destabilizuoti galintis įsikišimas iš išorės tokioje situacijoje neleistinas“, – pažymima pranešime. Masiniai protestai ir demonstracijos Irane prieš prastą ekonomikos padėtį prasidėjo ketvirtadienį antrajame pagal dydį šalies mieste Mašhade. Protesto akcijos išplito į kitus didžiuosiuos šalies miestus ir greitai peraugo į protestus prieš islamiškąjį režimą – tūkstančiai žmonių dalyvavo eitynėse ir skandavo „Mirtis diktatoriui“. Susiję straipsniai: NATO vadovas tikisi pokyčių santykiuose su Rusija Maskva atsakė Grybauskaitei Policija sekmadienio vakarą ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis sklaidė nedidelį protestą Enghelabo aikštėje sostinėje Teherane. Agentūros „Associated Press“ duomenimis, per demonstrantų susirėmimus su policijos pajėgomis žuvo mažiausiai 12 žmonių, sulaikyta daugiau kaip 400 protestuotojų.

