„Ukrainos fizinių ir juridinių asmenų, kuriems bus taikomos specialios varžomosios priemonės, sąrašas išplėstas. Aš pasirašiau atitinkamą įsaką“, – sakoma vyriausybės vadovo pranešime socialiniame tinkle „Twitter“. Į sąrašą papildomai įtraukta daugiau kaip 200 Ukrainos kompanijų ir asmenų. „Tai padaryta ginant Rusijos valstybės, Rusijos kompanijų ir piliečių interesus“, – nurodė D. Medvedevas. Lapkričio 1 dieną jis pasirašė įsaką dėl specialių ekonominių priemonių įvedimo 322 Ukrainos fiziniams ir 68 juridiniams asmenims. Įsake buvo numatyta įšaldyti jų pinigines lėšas ne grynais pinigais, elektroninius vertybinius popierius ir turtą Rusijos teritorijoje, uždrausti pervesti lėšas už Rusijos ribų. Sankcijos, be kitų, taikomos Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjams, 8-ojo šaukimo Aukščiausiosios Rados deputatams, stambiems ukrainiečių verslininkams, prezidento administracijos pareigūnams, vykdomosios valdžios vadovams, didelėms kompanijoms. Juridinius asmenis, kuriems taikomos sankcijos, kontroliuoja stambiausi Ukrainos verslininkai. Susiję straipsniai: Ginklas, galintis paralyžiuoti visuomenę: rusai jau parodė, ką turi Rusė Norvegijoje: iš pradžių teko imtis valytojos darbo, bet po to aplankė išganinga mintis Kaip buvo pažymima lydraštyje, Rusijos vyriausybė pasilieka teisę atšaukti įvestas priemones, „jei Ukraina atšauks varžomąsias priemones, įvestas Rusijos piliečiams ir juridiniams asmenims“. Įsaku buvo siekiama „atsverti Ukrainos nedraugiškus veiksmus Rusijos piliečių ir juridinių asmenų atžvilgiu, panaikinti anksčiau Ukrainos įvestus apribojimus šių asmenų atžvilgiu ir normalizuoti dvišalius santykius“. Kijevas ir Vakarų šalys yra paskelbusios Rusijai sankcijų dėl 2014 metais įvykdytos Ukrainai priklausančio Krymo pusiasalio aneksijos ir paramos prorusiškiems separatistams per konfliktą Rytų Ukrainoje. Minėtame lydraštyje buvo sakoma, kad Rusijos Pramonės ir prekybos ministerijai ir Ekonominės plėtros ministerijai pavesta „užtikrinti prekių rinkų balansą ir neleisti, kad specialiosios ekonominės priemonės (Ukrainai) neigiamai paveiktų“ Rusijos organizacijų darbą. Tuo tarpu Rusijos finansų ministerijai buvo pavesta teikti pasiūlymus vyriausybei dėl Ukrainos fizinių ir juridinių asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašo pakeitimų ir dėl laikinų leidimų atlikti tam tikras operacijas.

