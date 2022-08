Filmuotoje medžiagoje matyti trys epizodai: moteris (Rusijos specialioji tarnyba tvirtina, kad tai N. Vovk) „įvažiuoja į Rusiją“ viename iš pasienio kontrolės punktų, moteris „įeina į laiptinę, kurioje gyveno D. Dugina“, moteris „išvažiuoja iš RF į Estiją“, ir Rusijos pasienietė apžiūri jos automobilį, informuoja gordonua.com.

FSB pažymėjo, kad N. Vovk naudojo vieną automobilį – „Mini Cooper“, bet keitėsi jo valstybiniai numeriai: į RF automobilis esą atvažiavo „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) numeriais, Maskvoje važinėjo Kazachstano valstybiniais numeriais, o į Estiją išvažiavo Ukrainos valstybiniais numeriais.

Be to, peržiūrėjus vaizdo įrašą (darant prielaidą, kad visur figūruoja tas pats žmogus), galima padaryti išvadą, kad N. Vovk keitė ir plaukų spalvą bei šukuoseną: į Rusiją atvyko šviesiais plaukais, o iš šalies išvažiavo būdama brunetė. Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ užsiminė Rusijos propagandinė naujienų tarnyba „RIA Novosti“.

Socialinių tinklų naudotojus sudomino paskutinis FSB vaizdo įrašo fragmentas, kur N. Vovk automobilis apžiūrimas išvažiuojant iš Rusijos. Kadruose figūruoja neva „ukrainietės“ dukra. Remiantis RF versija, tai 12-os metų amžiaus Sofija Šaban (jos veidas yra neryškus, kad nebūtų galima atpažinti).

Be to, dėmesingi komentatoriai automobilio bagažinėje pastebėjo ir nešioklę su katinu, apie kurį RF FSB neužsiminė.

Socialiniuose tinkluose būtent šis faktas sukėlė didžiausią atgarsį.

Ukrainos tinklaraštininkas, publicistas ir politinis veikėjas, vienas iš partijos „Demokratyčna Sokyra“ įkūrėjų Antonas Švecas feisbuke pastebėjo, kad, būdamas rusų vietoje, „apsikakotų iš baimės“.

„Natalija Vovk RF lankėsi ne tik su 12-os metų amžiaus dukra, bet ir su katinu! Vaizdo įraše puikiai matyti nešioklė ir viduje esantis katinas. Tai bent samdomi žudikai. Žmonės iš plieno. Rusų vietoje apsišikčiau iš baimės“, – parašė jis.

Censor.net žurnalistas Jevgenijus Kuzmenka feisbuke pareiškė, kad katinas galėjo būti operacijos „sumanytojas“, tik FSB to nesuprato.

„Greitai sužinosime, kad Duginos nužudymo operacijos „smegenys“ buvo ne Natalija Vovk ir net ne jos dukra, bet Natalijos Vovk katinas, agentūrinis pseudo Ponas Kockis. Tai jis viską suplanavo ir murkė į ausį sumanymo vykdytojams. O dabar Estijoje gavo ordiną ir elitinio ėdalo. Užtat kitiems Rusijos katinams nepavydžiu. Rusiškos propagandos paveikti savininkai tuoj pradės juos nešti į FSB dėl įtariamo ryšio su Ukrainos specialiosiomis tarnybomis. FSB teks atidaryti atskirą kačių kontržvalgybos valdybą“, – rašė jis.

Internautas Andrei tviteryje filmą „Leonas“ („Leon“) siūlo pervadinti į „Vovk“. Naudotojas slapyvardžiu stachanovec teiraujasi, kokio amžiaus buvo S. Šaban, kai ją užverbavo, ir prisimena „Jarošo vizitinę kortelę“.

Tviterio naudotojai į naujieną, kad FSB įtaria N. Vovk nužudžius D. Duginą, sureagavo kadrais ne tik iš „Leono“, bet ir kitų kovinių filmų.

„FSB rodo nuotraukas, kuriose Natalija Vovk deda bombą į mašiną ir iš incidento vietos anglišku motociklu išvažiuoja į Estiją, kur ją šiltai sutinka šalies premjerė“, – rašo naudotojas Schnullerbacke, demonstruodamas kadrus su Angelina Jolie ir Bradu Pittu iš filmo „Ponas ir ponia Smitai“ („Mr. and Mrs. Smith“).

+++ BREAKING +++

FSB shows fotos of Natalia Vovk planting the car bomb, fleeing the scene with an anglo-saxonian motorcycle to Estonia, where she was warmly welcomed by estonian prime minister. pic.twitter.com/phlaP5Rdu1