Rusija pasmerkė policijos reidą daugiausiai serbų gyvenamoje Kosovo šiaurėje, pavadindama tai dar viena provokacija. Be to, Maskva kritikavo, kad per policijos akciją laikinai buvo suimtas rusų diplomatas. Anot Rusijos, akcijos tikslas buvo įbauginti serbų gyventojus.

Rusija yra pagrindinė kaimyninės šalies Serbijos, nepripažįstančios Kosovo nepriklausomybės, sąjungininkė. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius, anot valstybinės televizijos, ginkluotosiose pajėgose paskelbė parengtį.

Kosovo duomenimis, reidas buvo nukreiptas prieš kontrabandininkus ir mafijos struktūras. Vidaus reikalų ministerijos Prištinoje duomenimis, saugumo pajėgos per operaciją antradienį susidūrė su „ginkluotų pasipriešinimu“.

Per reidą buvo suimta 19 asmenų, tarp jų – vietos policijos vadas. Ir visi kiti sulaikytieji yra policininkai – 11 serbų, keturi albanai ir keturi bosniai.

Kosovas 2008 metais paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Priešingai nei dauguma ES šalių, Serbija iki šiol nepripažįsta nepriklausomybės ir toliau laiko Kosovą viena savo provincijų.