„Kas dėl Rusijos sugrįžimo į „septynetą“, „aštuonetą“, mes iš jo neišėjome. Kolegos tam tikru metu atsisakė atvykti į Rusiją dėl žinomų sumetimų. Prašau, labai džiaugsimės matyti juos visus pas mus Maskvoje“, – sakė V. Putinas per Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimo spaudos konferenciją Čingdao mieste Kinijoje. Pasak jo, Tarptautinio valiutos fondo duomenys rodo, jog pagal perkamąją galią ŠBO narės „jau yra didesnės nei „septyneto“ šalys“. G-7 šalys „turtingesnės, bet ekonomikos apimtis ŠBO valstybėse yra didesnė. Žinoma, ir gyventojų skaičius yra žymiai didesnis – pusė viso pasaulio gyventojų“, teigė V. Putinas. Susiję straipsniai: Putinas sveikina artėjantį Kim Jong Uno ir Trumpo susitikimą Europos lyderiai vienbalsiai prieštarauja Rusijos sugrįžimui į G-7 ŠBO priklauso Kinija, Rusija, Kazachstanas, Kirgizija, Turkmėnija, Tadžikija, Pakistanas ir Indija, o Iranas turi stebėtojo statusą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad į G-7 galingųjų šalių klubą turėtų būti sugrąžinta Rusija. Išvykdamas iš Baltųjų rūmų į Kanadoje vykstantį G-7 viršūnių susitikimą D. Trumpas pareiškė, jog sprendimas pašalinti Rusiją iš labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių grupės, priimtas po to, kai Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, turėtų būti atšauktas.

