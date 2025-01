Rusams įprasta kartoti, kad „savų bėdoje nepaliekame“. Tačiau po sausio 1 dienos susidariusi situacija Uždniestrėje rodo ką kitą. Šio separatistinio ir nuo Moldovos atsiskyrusio regiono gyventojai dabar palikti be dujų tiekimo. Maskva aiškina, kad dėl to kalta Ukraina, nes būtent ji nuo šių metų pradžios uždraudė rusiškų dujų tranzitą per savo teritoriją. Tačiau faktai rodo, jog Rusija galėtų ir toliau Uždniestrę aprūpinti dujomis. Tik, panašu, jos tikslas nėra toks.