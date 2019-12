Ukrainos viršūnių susitikime Paryžiuje prieš dvi savaites Maskva ir Kijevas susitarė dėl pasikeitimo belaisviais iki metų pabaigos. Jis turėjo vykti pagal formulę „visi į visus“ - Kijevas turėtų paleisti 250 belaisvių, separatistai Luhanske ir Donecke – 100. Tačiau konkrečių susitarimo detalių nebuvo. Buvo susitarta tik dėl ketinimų protokolo pasikeitimą belaisviais įgyvendinti padedant kontaktinei grupei regione ir Raudonajam Kryžiui.

Rusija ir Ukraina pastarąjį kartą belaisviais pasikeitė rugsėjį – tai buvo įvertinta kaip atsargus abiejų pusių suartėjimas.

Rytų Ukrainoje Rusijos remiami separatistai jau kelerius metus kovoja už atsiskyrimą nuo Ukrainos. Be to, abiejų šalių santykiai yra labai įtemti nuo tada, kai Rusija 2014-aisiais aneksavo Krymo pusiasalį. Konfliktas jau pražudė per 13 000 žmonių.