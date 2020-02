Rusija ir Turkija artėja prie atviros konfrontacijos

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį pagrasino Rusijos remiamoms sirų pajėgoms, kad jos sumokės didelę kainą už atakas prieš jo šalies karius. Vyriausybė Maskvoje tuo tarpu pareikalavo, kad būtų nutraukti visi reidai prieš Rusijos ir Sirijos pajėgas sukilėlių kontroliuojamoje Idlibo provincijoje. Sirijos kariuomenė pabrėžė, kad į turkų atakas bus atsakyta.

Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį turėjo telefonu kalbėti su R. T. Erdoganu. JT įspėja, kad dėl mūšių vėl kils pabėgėlių banga Idlibe Sirijos šiaurės vakaruose.

Antradienį sirų daliniams pavyko perimti strategiškai svarbaus kelio M5 tarp Alepo ir Damasko kontrolę – jis nuo 2012-ųjų buvo kontroliuojamas sukilėlių. Turkijos remiami sukilėliai tada pradėjo atsakomąjį puolimą ir priartėjo prie Nairbo miesto.

Pirmadienį situacija paaštrėjo, kad per Sirijos karių surengtą puolimą žuvo penki turkų kariai. Be to, Turkijos ir Rusijos pokalbiai dėl mūšių nutraukimo baigėsi be konkrečių rezultatų. R. T. Erdoganas paskelbė, kad trečiadienį pristatys planą dėl Idlibo.

Turkija remia sukilėlius Idlibe. Rusija ir Iranas tuo tarpu yra Sirijos prezidento Basharo al Assado dalinių pusėje. Nuo 2011 metų, kai kilo pilietinis karas, į Turkiją pabėgo 3,6 mln. sirų. Anot R. T. Erogano, jo šalis nebegali priimti daugiau žmonių.

Turkijos prezidentas R. T. Erdoganas trečiadienį pagrasino „visur“ atakuoti Sirijos režimo pajėgas, jeigu nuo jų veiksmų nukentės turkų karių, taip pat apkaltino Damasko sąjungininkę Rusiją vykdant „žudynes“ Idlibo provincijoje.

„Skelbiu, kad nuo šios smogsime režimo pajėgoms visur, nepaisydami Sočio sutarties, jeigu bent menkiausia žala bus padaryta mūsų kariams stebėjimo postuose ar kur nors kitur“, – per susitikimą su savosios valdančiosios partijos deputatais parlamente sakė R. T. Erdoganas.

Šis grasinimas nuskambėjo po keliolikos turkų karių žūties per Sirijos režimo pajėgų apšaudymus šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje – paskutiniojoje sukilėlių tvirtovėje.

Delfi primena, kad Sirijos Idlibo provincijoje antradienį numušus sirų kariuomenės sraigtasparnį žuvo abu jo pilotai, pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija ir naujienų agentūros AFP korespondentas.

Padėtį valstybėje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) informavo, kad orlaivis sudužo netoli Kamino kaimo, esančio į pietryčius nuo Idlibo. Kaip pranešama, į sraigtasparnį pataikė turkų pajėgų raketa.

Sirijos ginkluotąsias grupuotes sukilėlių anklave šiaurės vakarų Sirijoje remianti Ankara pripažino, kad toks incidentas įvyko, bet atsakomybės už jį neprisiėmė.

Turkijos gynybos ministerija nurodė gavusi informacijos, kad „sudužo režimui priklausantis sraigtasparnis“, bet nesakė, kas už tai atsakingas.

Incidento vietoje AFP korespondentas matė dviejų pilotų palaikus ir sraigtasparnio nuolaužas.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį perspėjo, kad Sirija „brangiai sumokės“ už bet kokį išpuolį prieš Ankaros kariuomenę, praėjus dienai po to, kai per Damasko režimo artilerijos smūgius žuvo penki turkų kariai.

„Kuo daugiau jie puls mūsų kareivius, tuo didesnę kainą jie sumokės“, – per vieną ceremoniją Ankaroje pareiškė R. T. Erdoganas.

Jis pažadėjo trečiadienį atskleisti, kokių veiksmų imsis vyriausybė, reaguodama į padėties paaštrėjimą Sirijos šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje – paskutinėje sukilėlių tvirtovėje.

Ankara pirmadienį paskelbė, kad atsakydama į jos pozicijų Idlibe apšaudymą „neutralizavo“ 101 Sirijos režimo pajėgų karį, bet šios informacijos negalima nepriklausomai patvirtinti.

Nei Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR, nei Sirijos vyriausybė pirmadienį nepranešė apie jokius žuvusius sirų karius.