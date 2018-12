Dabar pasienio gyventojai galės gauti kelionės leidimą nepateikdami draudimo poliso. Be to, jiems galima bus lankytis pasieniui gretimose teritorijose kol galioja išduotas leidimas, bet ne ilgiau kaip 90 dienų, sakoma URM pranešime. Pasienio punktuose taip pat nebebus žymimi antspaudais kelionės dokumentai. Anot ministerijos, tokiu susitarimu siekiama skatinti Rusijos ir Latvijos draugiškus santykius bei vystyti ryšius kultūros ir ekonomikos srityse.

