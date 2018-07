„Tai - didelė problema, aprėpianti gerokai toliau nei regiono ribos“, - pabrėžė A. Denisovas. Jo žodžiais, Rusijai bei Kinijai laiko tai „yra akivaizdžia grėsme jų saugumui“, Maskva ir Pekinas „būtent taip tai ir vertina“. „Mes bandysime įtikinti Japonijos kolegas tai vertinti ne tik nūdienos aktualių, bet ir artimiausios ateities perspektyvių požiūriu. Nereikia netinkamai apgalvotais sprendimais komplikuoti padėties jau ir taip gana probleminiame pasaulio regione“, - akcentavo Rusijos ambasadorius Kinijoje.

