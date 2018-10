„Taip. (Vizito) užkulisiuose buvo (pasirašytas kontraktas)“, – patvirtino D. Peskovas naujienų agentūrai „Interfax“. Kaip anksčiau pranešė Kremlius, susitarimo vertė viršija 5 mlrd. dolerių. Susitarimą Delyje pasirašė Rusijos prezidentas ir Indijos premjeras Narendra Modi (Narendra Modis). Jiedu, be kita ko, aptarė branduolinės energetikos, kosmoso tyrimų ir ekonomikos klausimus. Šis sandoris suerzino Indijos gynybos partnerį Vašingtoną, kuris norėjo, kad Delis atsisakytų rusiškų technologijų. Be to, vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas praėjusį mėnesį sakė, kad jei sandoris įvyks, JAV svarstys galimybę skelbti Indijai sankcijas. Zenitinių raketų sistema S-400 „Triumf“, kurią sukūrė priešlėktuvinės gynybos koncernas „Almaz-Antei“, yra skirta ginti politinius administracinius, ekonominius ir karinius objektus nuo aviacijos, strateginių, sparnuotųjų, taktinių ir operatyvinių taktinių balistinių raketų, taip pat balistinių vidutinio nuotolio raketų smūgių. S-400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 kilometrų.

