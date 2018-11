„Šiandien matome užsienio žiniasklaidos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Rusijos kandidatą į Interpolo prezidento postą“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos atstovės Irinos Volk pareiškime. „Interpolo politizavimą... laikome nepriimtinu“, – sakė ji.

