Maskva Sirijoje antskrydžių kampaniją pradėjo 2015 metais, siekdama paremti savo ilgalaikį sąjungininką prezidentą Basharą Assadą. Rusijos įsikišimas galiausiai padėjo viską persverti B. Assado naudai. Rusijos naujienų agentūros ketvirtadienį citavo V. Gerasimovo komentarus, kad V. Putino anksčiau šią savaitę paskelbtas kariuomenės Sirijoje mažinimas bus „reikšmingas“. Anot V. Gerasimovo, liks dvi Rusijos bazės, Sutaikinimo centras, atsakingas už taikos stebėjimą keliose Sirijos vietose, ir „kai kurie kariniai statiniai reikalingi išlaikyti dabartinei situacijai“.

