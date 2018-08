Žiniasklaidos priemonės, tarp jų naujienų agentūra AFP, turėjo galimybę susipažinti su šiuo dokumentu prieš jo oficialų paskelbimą. „Ataskaita kol kas neskelbiama, nes mes nesutinkame su tam tikrais jos punktais“, – sakė Vasilijus Nebenzia žurnalistams po 15-os JT Saugumo Tarybos narių posėdžio. Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs diplomatinis šaltinis sakė, kad Rusijai labiausiai nepatiko ataskaitos dalis, kurioje rašoma, kad Šiaurės Korėja viršijo 2017 metų sankcijomis nustatytą šių metų naftos importo limitą. Jungtinės Valstijos liepą nesėkmingai reikalavo, kad būtų nutrauktas visas naftos eksportas į Šiaurės Korėją. Pasitelkęs palydovų nuotraukas ir ekspertų ataskaitas Vašingtonas tvirtino, kad neteisėtas naftos produktų perpumpavimas iš laivo į laivą atviroje jūroje leidžia Pchenjanui apeiti sankcijas. 62 puslapių ataskaitoje, kurios kopiją anksčiau šį mėnesį gavo AFP, taip pat vardijami pažeidimai, leidžiantys apeiti draudimus Šiaurės Korėjai eksportuoti įvairias žaliavas ir prekes, įskaitant akmens anglis, geležį ir jūrų gėrybes, atnešančias uždaram režimui milijonus dolerių pajamų. Pchenjanas „nesustabdė savo branduolinės ir raketų programų ir toliau nepaiso Saugumo Tarybos rezoliucijų vykdydamas didžiulio masto neteisėtą naftos produktų perpumpavimą iš laivo į laivą, taip pat jūra gabendamas anglį“, rašoma ataskaitoje. Birželio mėnesį Singapūre surengtame istoriniame susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pasirašė aptakų įsipareigojimą dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, vildamasis užsitikrinti JT ir JAV sankcijų atšaukimą. Tačiau po viršūnių susitikimo D. Trumpas ne kartą įspėjo Pchenjaną, kad sankcijos nebus atšauktos ir netgi gali būti sugriežtintos, jei nebus pažangos siekiant „visiškos, patikrinamos ir negrįžtamos“ denuklearizacijos.

