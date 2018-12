Į atsisveikinimo ceremoniją Maskvos žurnalistų namuose atvykęs V. Putinas padėjo gėlių prie L. Aleksejevos karsto, tada priėjęs prie velionės artimųjų bei kolegų pareiškė jiems užuojautą. Maskvos Helsinkio grupės vadovė L. Aleksejeva mirė šeštadienį vienoje iš Maskvos ligoninių, eidama 92-uosius metus. Ji paskyrė septynis savo gyvenimo dešimtmečius žmogaus teisėms ginti sovietų valdžios metais ir šiuolaikinėje Rusijoje. Iškilūs opozicijos veikėjai ir paprasti rusai snyguriuojant lūkuriavo ilgoje eilėje prie Žurnalistų namų, kad galėtų atsisveikinti su aktyviste. Tačiau tarp šių žmonių nebuvo L. Aleksejevos 77 metų kolegos Levo Ponomariovo, šiuo metu atliekančio 16 dienų laisvės atėmimo bausmę, skirtą už raginimus dalyvauti protestuose. Teismas atmetė jo prašymą leisti atsisveikinti su L. Aleksejeva. Atiduoti paskutinės pagarbos žmogaus teisių gynėjai atvyko opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, nekart atidūręs už grotų dėl to, kad organizavo prieš V. Putiną nukreiptas demonstracijas. Eilėje prie Žurnalistų namų stovėjęs opozicijos politikas Dmitrijus Gudkovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad V. Putino sprendimas vykti atsisveikinti su L. Aleksejeva „daugiau nei prieštaringas“. „L. Ponomariovas areštuotas, bet viskas atitverta, kad V. Putinas galėtų atvykti“, – sakė jis. „Jis veikiausiai nori atrodyti žmogiškas. Tačiau tai atrodo pasibjaurėtinai turint galvoje, kas vyksta šalyje“, – pridūrė D. Gudkovas. Rajone, kur įsikūrę Žurnalistų namai, gatvėse išrikiuoti budi riaušių policijos pareigūnai. Į policijos apsuptą pastatą užeinantiems žmonėms reikia praeiti metalo detektorius. „Visi ją gerbė“, – sakė eilėje atsisveikinti su L. Aleksejeva lūkuriavusi pensininkė Natalija Magnitskaja. Daugelis atėjusių atnešė gėlių; kai kurie vilkėjo marškinėlius su šūkiais, skirtais palaikyti Rusijoje kalinamus aktyvistus. 54 metų archyvarė Olga Trusevič vilkėjo kalinamam čečėnų aktyvistui Ojubui Titijevui palaikyti skirtus marškinėlius. L. Aleksejeva vadovavo Maskvos Helsinkio grupei – vienai seniausių šalyje teisių gynimo organizacijų, kurią ji padėjo įkurti 1976-aisiais. Sovietiniais metais ji vykdė kampaniją prieš disidentų teismo procesus, dėl to ne kartą buvo tardyta ir krėsta KGB. Subyrėjus Sovietų Sąjungai L. Aleksejeva toliau tęsė kovą už žmogaus teises ir atsisakė registruoti Maskvos Helsinkio grupę kaip „užsienio agentę“, nors tai įpareigojo padaryti 2012 metais priimtas įstatymas. L. Aleksejeva griežtai kritikavo 2014 metais Maskvos įvykdytą Ukrainai priklausančio Krymo pusiasalio aneksiją, anot jos, „užtraukusią gėdą mano šaliai“. L. Aleksejeva bus palaidota Trojekurovo kapinėse Maskvoje.

