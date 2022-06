Rusija: atsakomybėn patraukta 12 karininkų

Pasak Rusijos Vakarų apygardos karinio prokuroro Arturo Jegijevo, „specialiajai karinei operacijai“ Ukrainoje buvo pasitelkta apie 600 šauktinių, už tai atsakomybėn esą patraukta maždaug 12 karininkų.

„Visi šauktiniai skubiai buvo grąžinti“, - teigė prokuroras antradienį Federacijos Taryboje.

„Interfax“ primena, jog kovo 2 d. Rusijos gynybos ministerijos atstovai pareiškė, kad būtinosios tarnybos kariškiai nedalyvauja „specialiojoje karinėje operacijoje“ Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kovą tikino neva Rusija nesiunčia ir nesiųs šauktinių ir rezervistų kariauti į Ukrainą. Tačiau po kelių dienų Rusijos gynybos ministerija išplatino kitokį pareiškimą.

Ministerija pripažino, kad Ukrainoje šauktiniai buvo pasiųsti.

„Deja, bet paaiškėjo faktų, bylojančių, kad į Ukrainą vykdyti specialiosios karinės operacijos kartu su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis buvo siunčiami ir šauktiniai. Praktiškai visi tokie kariai jau grąžinti atgal į Rusijos teritoriją“, – teigiama oficialiame Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

Ministerijos atstovai sakė, kad šiuo metu „imtasi specialių priemonių, kurios neleistų į karinių veiksmų rajonus siųsti šauktinių“.

Ukraina anksčiau yra skelbusi, kad tarp į nelaisvę paimtų rusų karių yra ir šimtai šauktinių.

V. Putinas kalbėjo neva Ukrainoje yra tik Rusijos kariai profesionalai, turintys „fiksuotus tikslus“.

„Kariai šauktiniai nedalyvauja ir nedalyvaus kovoje. Papildomo rezervistų šaukimo taip pat nebus“, – kovą sakė V. Putinas per televiziją transliuotame kreipimesi.

„Fiksuotus tikslus vykdo tik kariai profesionalai. Esu tikras, kad jie efektyviai garantuoja Rusijos žmonėms saugumą ir taiką“, – pridūrė jis.

Rusija ne pirmą kartą neigia šauktinių dalyvavimą kare, tačiau Ukraina yra pranešusi, kad į nelaisvę paėmusi ne vieną šauktinį.

Teigiama, kad pasidavę rusų šauktiniai yra jauni, kartais nė 20 metų nesulaukę jaunuoliai, kurie buvo apgauti. Prieš siunčiant į karą jiems buvo sakoma, kad dalyvaus tik pratybose.

V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad atsakingi už šauktinių siuntimą į Ukrainą bus nubausti.

„Rusijos prezidentui V. Putinui buvo nurodyta, kad jo įsakas vykdomas ir į Ukrainą vykdyti užduočių šauktiniai nebus vežami. Dabar Generalinei prokuratūrai nurodyta teisiškai įvertinti gautą medžiagą ir nubausti asmenis, atsakingus už tai, kad prezidento valia visgi nebuvo vykdoma“, – pareiškė D. Peskovas.

Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki birželio 7 d. jau neteko apie 31 360 kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 390 tankų, 3 416 šarvuotųjų kovos mašinų, 694 artilerijos sistemų, 207 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 96 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 212 lėktuvų, 177 sraigtasparnių, 553 dronų, 125 sparnuotųjų raketų, 13 laivų, 2 405 automobilių, 53 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.