„Bet kokie kaltinimai Rusijos lyderių atžvilgiu mums yra nepriimtini“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Rusija jau ilgą laiką kategoriškai neigia kaip nors prisidėjusi prie išpuolio prieš Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją Solsberio mieste ir tikina esanti pasirengusi bendradarbiauti atliekant bet kokį tyrimą. „Nei Rusijos vadovai, nei žemesnio rango pareigūnai, nei kurie nors oficialūs atstovai neturi nieko bendra su įvykiais Solsberyje“, – pareiškė D. Peskovas. Dmitrijus Peskovas © Sputnik / Scanpix Tuo tarpu Londonas teigia, kad atsakomybė už incidentą tenka Rusijos valdžiai, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną. Trečiadienį britų premjerė Theresa May pareiškė, kad cheminę ataką įvykdė du Rusijos šnipai, pristatyti kaip Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas. „Tam, kad turėtumėme pagrindo patvirtinti jų tapatybes, su mumis turi susisiekti Britanijos atstovai. Pareiškimai parlamente nėra ir negali būti traktuojami kaip užklausa“, – sakė D. Peskovas.

