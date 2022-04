Rusija apkaltino Ukrainą įsiveržus į jų teritoriją

„Visos gelbėjimo tarnybos išvažiavo į incidento vietą. Imamasi priemonių gaisrui gesinti. Apie jo priežastis ir nukentėjusiuosius, jei jų yra, pranešiu vėliau“, - parašė jis.

Rusijos Belgorodo sritis ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi.

Kiek vėliau V. Gladkovas apkaltino Ukrainą įsiveržus į jų teritoriją.

Neva gaisrą naftos bazėje Belgorode sukėlė dviejų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnių, įskridusių į Rusijos teritoriją, smūgis.

„Gaisras naftos bazėje kilo dėl smūgio iš dviejų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnių, kurie įskrido į Rusijos teritoriją nedideliame aukštyje. Aukų nėra“, – parašė jis.

Prorusiškuose „Telegram“ kanaluose jau svarstoma, koks bus Rusijos atsakas į neva Ukrainos surengtą ataką.

Tuo metu UNIAN savo „Telegram“ kanale rašo, kad tikėtinina, jo takaą surengė pati Rusija. Pasak leidinio, „Ka-52“ sraigtasparnių, kuriais neva atakuota naftos bazė, Ukrainoje nėra.

UNIAN primena, kad prieš keletą dienų šaudmenų sandėlyje Belgorodo srityje nugriaudėjo galingas sprogimas. Kaip teigė Rusijos pareigūnai, jo priežastis – saugumo taisyklių pažeidimas.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.