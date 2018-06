„Vykdydama žiniasklaidos kontrolės ir stebėjimo veiklą „Roskomnadzor“ nustatė „France 24“ (įvykdytą) Rusijos žiniasklaidos įstatymo (...) pažeidimą“, – sakoma tarnybos pranešime. „Roskomnadzor“ pareikalavo, kad televizijos kanalo „France 24“ steigėjas Rusijoje kuo greičiau pašalintų pažeidimus, kurie išaiškėjo atlikus patikrinimą. Jis parodė, kad šią žiniasklaidos priemonę kontroliuoja užsienio juridinis asmuo, pranešė tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“. Tarnyba savo laiške privačiai ribotos atsakomybės bendrovei „Media Communications“ – Rusijoje rodomo televizijos kanalo „France 24“ steigėjai – priminė, kad Rusijos žiniasklaidą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas yra nepriimtinas. „Laiške nurodoma, kad „Roskomnadzor“ tarnybai reikia kuo skubiau pateikti informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi įvykdytiems pažeidimams pašalinti, ir prie jos pridėti tai patvirtinančius dokumentus“, – sakoma pranešime. „Roskomnadzor“ informavo televizijos kanalo steigėją, kad „remiantis žiniasklaidos įstatymo 16 straipsnio 5 punktu, gavęs registruojančios institucijos prašymą teismas administracine tvarka gali sustabdyti žiniasklaidos priemonės veiklą, jeigu pažeistos taisyklės, numatytos žiniasklaidos įstatymo 19.1 straipsnyje“. Be to, remiantis žiniasklaidos įstatymu, už licencijoje numatytų apribojimų nesilaikymą gali būti anuliuota licencija, išduota „Media Communications“ televizijos kanalo „France 24“ transliacijoms, nurodė „Roskomnadzor“. Kiek anksčiau Prancūzijos transliuotojų reguliavimo tarnyba perspėjo šalyje veikiantį Maskvos televizijos RT padalinį dėl melagingų naujienų pranešimo. Jame buvo neva išversti Sirijos civilių žodžiai, kurie realiai nebuvo pasakyti. Prancūzijos audiovizualinė taryba apkaltino valstybės remiamą kanalą RT, jau anksčiau supykdžiusį prezidentą Emmanuelį Macroną, „sąžiningumo, informacijos tikslumo ir požiūrių įvairovės stoka“. Televizijos kanalas RT, kurį Jungtinės Valstijos laiko Kremliaus propagandos ruporu, yra sulaukęs virtinės Didžiosios Britanijos transliavimo standartų priežiūros institucijos „Ofcom“ perspėjimų dėl pranešimų apie įvykius Sirijoje ir Ukrainoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.