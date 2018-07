„Mes, žinoma, labai apgailestaujame dėl Britanijos pilietės mirties; mes ir toliau labai nerimaujame dėl tebesitęsiančių nuodingų medžiagų apraiškų Didžiosios Britanijos teritorijoje. Mes manome, kad tai, žinoma, kelia pavojų ne tik britams, bet ir visiems kitiems europiečiams“, – žurnalistams sakė D. Peskovas, komentuodamas incidentą Eimsberyje. Jis pabrėžė, kad Rusija „turėdama omenyje didelį tokių apraiškų (keliamą) pavojų nuo pat pradžių siūlė britų kolegoms bendradarbiavimą tiriant aplinkybes to, kas įvyko Solsberyje“. Susiję straipsniai: Mirė „Novičiok“ medžiaga paveikta moteris Britų policininkas, tirtas dėl galimo kontakto su „Novičiok“, yra sveikas „Tačiau, deja, šiuo požiūriu atsako nesulaukėme“, – sakė D. Peskovas. „Be abejo,.. įvykio pobūdis... kelia nerimą ir didelį pavojų“, – pridūrė jis. Anksčiau britų policija pranešė, kad ligoninėje mirė 44 metų Dawn Sturgess, trijų vaikų motina, Eimsberyje paveikta ta pačia nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, kuri keturiais mėnesiais anksčiau buvo panaudota prieš vieną buvusį rusų dvigubą agentą. D. Sturgess ir 45 metų Charlie Rowley birželio 30-ąją buvo atvežti į ligoninę kritinės būklės iš Eimsberio miestelio, esančio netoli Solsberio, kur kovą Sovietų Sąjungoje sukurta medžiaga „Novičiok“ buvo apnuodytas buvęs Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija. Skripaliai kelias savaites praleido ligoninėje, bet galiausiai atsigavo. Mirus D. Sturgess policija pradėjo tyrimą dėl nužudymo. Ch. Rowley, kurio būklė kritinė, toliau gydomas Solsberio ligoninėje. Britanija ir jos sąjungininkės kaltina Rusiją mėginus nužudyti Skripalius, tačiau Maskva griežtai neigė turinti ką nors bendra su šiuo incidentu, išprovokavusiu aštrią tarptautinę diplomatinę krizę. Policija nurodė, kad vadovausis įrodymais, bet patvirtino, kad pagrindinė tyrimo kryptis yra ryšys tarp incidentų Eimsberyje ir Solsberyje. Vidaus reikalų ministras Sajidas Javidas praeitą savaitę reikalavo Maskvos atsakymų ir tvirtino niekada nesutiksiantis, kad Jungtinė Karalystė taptų „nuodų sąvartynu“. Rusija savo ruožtu apkaltino Britaniją „nešvariais politiniais žaidimais“. Manoma, kad Eimsberyje britai apsinuodijo palietę kažkokį „Novičiok“ užterštą daiktą. Spėliojama, kad šis daiktas galėjo būti talpa, kurioje buvo laikyta medžiaga, panaudota Skripaliams apnuodyti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.