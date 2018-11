„Netolimoje ateityje nauja priešlėktuvinė sistema pradės kovinį budėjimą Rusijos Federacijos oro erdvei apsaugoti“, – trečiadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Rusijos Pietų karinės apygardos pulkininkas Vadimas Astafijevas. Naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad sistema bus dislokuota iki metų pabaigos. Kryme, kurį Rusija nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014 metais, jau yra trys sistemos S-400. V. Astafijevas sakė, kad Krymui skirta nauja sistema S-400 buvo sėkmingai išbandyta ir yra parengta dislokuoti. Šaltiniai Rusijos saugumo tarnybose rugsėjo mėnesį sakė, kad ketvirtoji sistema bus dislokuota prie Džankojaus Krymo šiaurėje, netoli Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Trečiadienio pranešimas pasirodė Maskvai ir Kijevui įsivėlus į didžiausią pastarųjų metų tarpusavio krizę, kurią išprovokavo sekmadienio incidentas, kai rusų pakrančių apsaugos laivai prie Krymo krantų apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus. „S-400 Triumf“ yra naujausia ir pažangiausia Rusijos priešlėktuvinės ir raketinės gynybos sistema.

