„Odesos regione elektros linijos buvo pažeistos naktį apšaudant savižudžiais dronais. Kai kurie vartotojai Kilijos mieste liko be elektros energijos. Remonto brigados tikrina pažeistus tinklus“, – sakoma pranešime.

Be to, dėl priešo apšaudymų Donecko regione buvo atjungta 35 kV oro linija ir 35 kV pastotė. Dėl to nutrūko elektros energijos tiekimas 4 000 vartotojų. Kai kurie vartotojai Zaporižios, Sumų, Charkivo, Chersono ir Černihivo regionuose taip pat liko be elektros. Remonto brigados dirba ten, kur leidžia saugumo situacija.

Chersone, kur elektros energijos vis dar neturi apie 9 000 vartotojų, energetikai nutiesė apie kilometrą naujų tinklų ir atstatė transformatorinę pastotę, kad elektra vėl būtų tiekiama į 19 privačių namų.

Mykolajivo regione dėl technologinių priežasčių vienu metu buvo atjungtos dvi 150 kV elektros linijos. Dėl to buvo atjungti du vėjo jėgainių parkai, kurių bendra apkrova siekė 80 MW. Mažiau nei per valandą vėjo jėgainės vėl pradėjo veikti visu pajėgumu.

Energetikos sektorius ruošiasi žiemai

Energetikos ministras Germanas Galuščenka pareiškė, kad Ukrainos energetikos infrastruktūra yra ruošiama efektyviam darbui žiemą, o atitinkamos institucijos yra pasirengusios greitai reaguoti į galimas avarines situacijas, rašo „Unian“.

Pietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk mano, kad Rusija rengiasi naujai raketinių atakų bangai rudenį ir žiemą, daugiausia dėmesio skirdama raketų kaupimui masiniams smūgiams į Ukrainos miestus.

Greičiausiai, kaip ir praėjusią žiemą, priešas daugiausia dėmesio skirs smūgiams į energetikos objektus.

Karinės oro pajėgos spėja, kad rusai „bandys pataikyti visur“, ir prognozuoja, kad žiemą jie greičiausiai vėl kliausis bepiločiais orlaiviais.