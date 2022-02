Rusai su karine technika siautėjo Kijevo gatvėse: pervažiavo automobilį su vairuotoju

Kijeve savaeigės priešlėktuvinės priešlėktuvinės raketos sistema „Strela-10“ pervažiavo lengvąjį automobilį, važiavusi priešpriešine eismo juosta. Tai padaryta specialiai, o tokį brutalų poelgį įvykdę rusų kariai tiesiog nuriedėjo toliau, skelbia tsn.ua.

Lengvojo automobilio vairuotojas, laimei, išgyveno, skelbia „Poslednij blokpost“. Vyrą išgelbėjo praeiviai. Jie nelaimėlį ištraukė iš sumaitoto automobilio ir iškvietė greitąją medicinos pagalbą.

„Rusijos okupacinės pajėgos – baisiau nei nacistai. Draugai, ginkluokitės! Jeigu nesustabdysime šios ordos, jie mus paprasčiausiai sunaikins. Už ginklų!“, – į ukrainiečius kreipėsi „Telegram“ kanalo administratoriai.

Įspėjimas: vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN