Tyrimas atskleidė, jog trečdalis apklausoje dalyvavusių ūkių per metus vienam šeimos nariui neįperka dviejų porų naujų batų. Duomenys taip pat atskleidė, jog 80 proc. rusų šeimų sunkiai suduria galą su galu.

Nepaisant to, apklausa įvardijo ir kelias sritis, kur šeimų finansinė padėtis kiek pagerėjo. Kaip ten bebūtų, pagrindiniai duomenys, sulaukę dėmesio ir D. Peskovo pasipiktinimo, leidžia daryti išvadą, jog Rusijos valdžia kaip reikiant atitrūkusi nuo paprastų žmonių kasdienybės.

Paprašytas pakomentuoti gautus duomenis, Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai giliai atsiduso, o tada pareiškė, jog Kremliui teko kaip reikiant pasukti galvą, bebandant suprasti pateiktus skaičius.

„Kodėl būtent batai? Kodėl trečdalis? Iš kur paimti tie skaičiai?“, – klausimus bėrė D. Peskovas ir pridūrė, jog būtų labai dėkingas sulaukęs „Rosstat“ paaiškinimo.

Visi duomenys lengvai prieinami internete, ten pat galima rasti informacijos ir apie prieš dvejus metus agentūros atlikto „gyvenimo kokybės standartų“ tyrimo išvadas. Naujausi duomenys paimti iš 2018 metų rugsėjį atlikto tyrimo, kuriame visoje Rusijos Federacijoje dalyvavo daugiau nei 60 tūkst. namų ūkių.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, jog beveik pusė visų namų ūkių neturi lėšų kartą per metus bent savaitę atostogauti, net jeigu atostogų metu galėtų apsistoti pas draugus ar giminaičius. Maždaug 10 proc. apklaustųjų taip pat negali sau leisti bent tris kartus per savaitę valgyti mėsos ar žuvies. Be to, 12,6 proc. namų naudojasi bendru tualetu ar tokį vis dar turi lauke. Rusijos provincijoje, kur nemažai kaimo namų išvietę turi lauke, šis skaičius siekia 38 proc.

Kremliaus pasipiktinimas statistika iš dalies kyla dėl nebenuslepiamų ekonominių sunkumų, šiandien Rusijos prezidentui keliančių didžiausią susirūpinimą. Po pirmąją kadenciją dėl didelių naftos kainų džiuginusio ekonomikos augimo, dabar V. Putino populiarumo reitingas smunka. O tai visai nestebina, nes penkerius metus iš eilės šalies gyventojų pajamos mažėja.

Naujausias „Rosstat“ tyrimas atskleidė, jog 52,9 proc. namų ūkių negali susidoroti su netikėtų išlaidų iššūkiais, įskaitant išlaidas neplanuotam remontui ar gydymui. 2016 metais šis skaičius siekė 44,2 proc.

Kiti statistiniai duomenys kiek pagerėjo. Prieš dvejus metus 15 proc. šeimų turėjo tik lauko tualetą, o atostogauti neišgalėjo 54 proc. Baisiausia, jog statistika tarsi diena ir naktis skiriasi nuo valstybinės žiniasklaidos brukamo diskurso ir paties prezidento pažado iki 2024 metų skurdą šalyje sumažinti per pusę.

Nieko keisto, jog statistika apie batų įpirkti neišgalinčius rusus D. Peskovui nesuprantama: pats V. Putino atstovas spaudai buvo nufotografuotas su dizainerio kurtis batais, kainuojančiais beveik du minimalius atlyginimus.