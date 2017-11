Vis dėlto daugelis apklaustųjų įsitikinę, kad dėl Rusiją ištikusių bėdų kaltas ne pats V. Putinas, o artimiausiai jo aplinkai priskiriami pareigūnai, visomis išgalėmis slepiantys nuo prezidento tiesą.

V. Putino vykdoma politika, kai kurių respondentų nuomone, atitinka Kremliaus jėgos struktūros atstovų, valstybės tarnautojų ir oligarchų interesus. Tuo įsitikinę žmonės mano, kad kaip tik jais prezidentas ir kliaunasi apsispręsdamas priimti vienokius ar kitokius sprendimus.

Tokios išvados buvo pateiktos po apklausos, kurią atliko „Levada Center“ – į nekomercinių organizacijų registrą įtraukta įmonė, vykdanti užsienio agentui priskiriamas funkcijas, nors pastarąjį faktą jos vadovai neigia.

Nekovoja su korupcija ir pamiršo žmones

Atsakydami į labai konkretų klausimą „Kuo jums nepatinka V. Putinas?“ net 20 proc. respondentų patikino, kad tas žmogus neturi jokių trūkumų. „Patinka visos jo savybės“, – atsakė jie. 33 proc. apklaustųjų nutarė į šitokį tiesmuką klausimą neatsakinėti ir paaiškino, kad konkretaus atsakymo pateikti negali.

15 proc. apklausoje dalyvavusių Rusijos piliečių pareiškė, kad V. Putinas nepatinka todėl, kad nesirūpina žmonėmis, per mažai dėl jų stengiasi, nežino, kaip iš tiesų jie gyvena, ir apskritai juos pamiršo.

10 proc. respondentų nurodė, kad prezidentas demonstruoja per didelį nuosaikumą ministrų atžvilgiu, be to, yra pakliuvęs į artimiausių savo pavaldinių įtakos sferą. 7 proc. apklaustųjų priekaištauja šalies lyderiui dėl to, kad jis nekovoja su korupcija ir toleruoja tikra vagių irštva tapusią savo aplinką. 6 proc. į apklausos klausimus atsakyti sutikusių piliečių įsitikinę, kad šalį slegiančio skurdo ir žemų žmonių atlyginimų priežasčių reikia ieškoti prezidento vadovavimo strategijose.

Caras nekaltas

4 proc. apklaustųjų mano, kad kaip tik V. Putinui tenka visa atsakomybė už Rusijos ekonomiką supurčiusias problemas ir ištikusią krizę. Šios nuomonės šalininkai nurodė, kad V. Putinas nėra numatęs, kaip būtų galima išbristi iš krizės, kad visos biudžeto lėšos skiriamos ginklavimuisi (4 proc. apklaustųjų nuomone), kad V. Putinas daug kalba, bet mažai daro, nevykdo savo pažadų, meluoja (anot 5 proc. apklaustųjų), kad yra autoritarizmo ir vienvaldystės šalininkas, be to, pernelyg ilgai vadovauja šaliai (remiantis 3 proc. pateiktų atsakymų).

Įdomu tai, kad atsakydami į klausimą „Ar, jūsų manymu, V. Putinas turėtų prisiimti atsakomybę už jo vadovavimo metais šaliai iškilusias problemas?“ tik 55 proc. apklaustųjų atsakomybę buvo linkę susieti su prezidentu. 21 proc. teigė, kad V. Putinas atsakingas tik iš dalies, o 11 proc. laikėsi nuomonės, kad „caras nekaltas“ – viską darė, kaip reikia, o jei kas ir nepavyko, dėl to kalti „bojarinai“, kitaip sakant, apsileidę ir korumpuoti pavaldiniai.

8 proc. apklaustų piliečių V. Putino nesėkmių priežastis yra linkę sieti su objektyviomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, padėtimi, kurioje šalis buvo atsidūrusi dešimtojo praeito amžiaus dešimtmečio pabaigoje, pasauline krize ir kt.

Remia jėgos struktūros

51 proc. apklaustųjų pareiškė, kad pagrindinis V. Putino ramstis – Kremliaus jėgos struktūroms atstovaujantys veikėjai, kitaip sakant, specialiųjų tarnybų, kariuomenės ir vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, taip pat oligarchai, bankininkai ir stambūs verslininkai (taip mano 34 proc. apklaustųjų).

31 proc. yra įsitikinę, kad priimdamas sprendimus V. Putinas kliaunasi valstybės tarnautojų ir biurokratų nuomone, be to, atsižvelgia į įtakingų įmonių vadovų ir direktorių nuomonę (įsitikinę 26 proc.).

Vidurinę visuomenės klasę kaip prezidento ramstį įvardijo 22 proc. respondentų, „paprastus žmones“ – 16 proc., kultūros ir mokslo sričių elitą – 16 proc., o inteligentiją – 13 proc. Beveik septintadalis (14 proc.) apklaustųjų mano, kad V. Putinui svarbūs visi be išimties šalies gyventojai.

Labai panašų vaizdą suponavo ir atsakymai į klausimą „Kurių gyventojų sluoksnių interesus V. Putinas laiko prioritetiniais?“ 41 proc. įvardijo Kremliaus jėgos struktūras, 31 proc. – oligarchus ir bankininkus, taip pat biurokratus ir valstybės tarnautojus, 23 proc. – vidurinę klasę (žmones, kurių gyvenimo lygis atitinka europiečių susikuriamos gerovės vidurkį), o 25 proc. – įvairius direktorius ir vadovus.

17 proc. apklausoje dalyvavusių Rusijos piliečių mano, kad V. Putinas atstovauja „paprastų žmonių“ – eilinių tarnautojų, darbininkų ir kaimo gyventojų – interesams.

12 proc. apklaustųjų nutarė susilaikyti nuo atsakymo į klausimą, kurių gi sluoksnių interesams atstovauja Rusijos prezidentas V. Putinas.