Iš tiesų niekas neabejoja, kad V. Putinas vėl bus išrinktas Rusijos prezidentu – tai bus jau ketvirtoji jo valdymo kadencija.

Pirmą kartą V. Putinas prezidentu buvo išrinktas 2000 metais. Nuo to laiko jis išsilaikė valdžioje: dar du kartus buvo išrinktas prezidentu (2004 ir 2012 m.), 1999–2000 ir 2008–2012 metais V. Putinas dirbo vyriausybės vadovo poste.

2012 metais jis buvo išrinktas prezidentu šešerių metų kadencijai, pagal konstitucijos pataisas, taip pat sudarančias jam sąlygas būti išrinktam antrai šešerių metų kadencijai.

Po beveik dviejų dešimtmečių valdžioje, V. Putinas turi absoliučią šalies žiniasklaidos kontrolę, taip pat ir rinkimų komiteto, kuris sprendžia, kas gali kandidatuoti rinkimuose. Apklausos rodo, kad už jį turėtų balsuoti apie 70 proc. atėjusių rinkėjų, nors jo kampanija buvo blanki, televizijos debatuose prezidentas asmeniškai nedalyvavo.

Balsavimo apylinkės Tolimuosiuose Rusijos rytuose atsidarė dar šeštadienį prieš vidurnaktį Lietuvos laiku, o Maskvoje – 7 val. ryto mūsų laiku. Paskutinės apylinkės 20 valandą užsidarys Kaliningrado srityje.

Rinkimai Rusijoje yra daugiau parodomojo pobūdžio – V. Putinas nesivargino dalyvauti televizijos debatuose ar rengti rimtesnę kampaniją, bet, nepaisant to, sekmadienio balsavime prezidentas nesusiduria su jokiu rimtesniu pasipriešinimu.

Balsavimas sekmadienį vyksta diplomatinio konflikto su Jungtine Karalyste fone – Vakarai Rusiją kaltina aktyviai veikus nunuodijant buvusį šnipą Sergejų Skripalį, nors Kremlius šiuos kaltinimus kategoriškai atmeta.

Be to, sekmadienis žymi ketvirtąsias metines po to, kai V. Putinas pasirašė įstatymą, pripažįstantį iš Ukrainos atimtą Krymo pusiasalį kaip Rusijos dalį. Kijevas savo ruožtu teigė, kad Ukrainoje gyvenantys rusai negalės balsuoti sekmadienio rinkimuose, nes Ukraina blokuos prieigą prie Maskvos diplomatinių misijų šalyje.

V. Putinui bent jau formaliai iššūkį mes septyni kandidatai – milijonierius komunistas Pavelas Grudininas, buvusi televizijos žvaigždė Ksenija Sobčak, etatinis rinkimų dalyvis Vladimiras Žirinovskis, partijos „Jabloko“ lyderis Grigorijus Javlinskis, „Augimo partijos“ kandidatas Borisas Titovas, Rusijos komunistų lyderis Maksimas Suraikinas ir Rusijos liaudies sąjungos kandidatas Sergejus Baburinas.

Tuo tarpu pagrindiniam V. Putino oponentui Aleksejui Navalnui rinkimuose dalyvauti uždrausta dėl „teisinių priežasčių“. Pats A. Navalnas rinkimus vadina farsu ir savo pasekėjus ragina sekmadienio balsavimą boikotuoti.

„Tai nėra tokie rinkimai, kokie vyksta Vakaruose“, – sakė nepriklausomo Levados apklausų centro atstovas Stepanas Gončarovas.

„Žmonės yra situacijoje, kurioje jie neturi iš ko rinktis. Jei žmonės nori pareikšti savo nepasitenkinimą, jie tiesiog neina į rinkimus. Jie tai mato kaip pasitikėjimo Putinu balsavimą“, – teigė jis.

Rusijos propaganda kampanijos metu ypač pabrėžė jaunimo dalyvavimą rinkimuose. Pavyzdžiui, už geriausią asmenukę prie balsadėžių bus galima gauti prizus, taip pat buvo vykdoma kampanija, kurioje rinkimai buvo vadinami „suaugusių žmonių reikalu“.

Tačiau liberalus laikraštis „Novaya Gazeta“ teigė, kad studentai kai kuriuose miestuose buvo perspėti, kad jie gali susidurti su „problemomis egzaminuose“ ar net būti pašalinti iš savo mokymosi įstaigos, jei sekmadienį neateis prie balsadėžių.

Vien pergalės neužtenka

Tiesa, vien pergalės jam neužtenka. Akivaizdu, kad prieš šiuos rinkimus buvo siekiama, kad balsuoti ateitų kuo daugiau rinkėjų.

Buvo imamasi įvairių priemonių – rinkimų išvakarėse parodytas dokumentinis filmas „Krymas“, organizuojami nuotraukų konkursai, kuriuose galima laimėti naujausius telefonus, miegmaišius ar krepšinio kamuolius. Į rinkimus buvo viliojama ir suaugusiems skirtomis reklamomis, kur pusnuogės merginos kvietė visus balsuoti.

Pats V. Putinas, ragindamas rusus sekmadienį balsuoti prezidento rinkimuose, apeliavo į jų „meilę Tėvynei“.

„Už ką balsuoti, kaip pasinaudoti savo laisvo pasirinkimo teise, spręsti kiekvienam žmogui“, – vėlai ketvirtadienį paskelbtame klipe, kurį penktadienį ryte rodė žiniasklaidos priemonės, sako V. Putinas.

„Tačiau jei sprendimo vengiama, šis svarbus pasirinkimas bus padarytas neatsižvelgiant į jūsų nuomonę“, – pridūrė prezidentas.

Pasak jo, rusai turėtų apsispręsti vadovaudamiesi savo „sąžine, tiesos ir teisingumo supratimu ir meile Tėvynei“.

Kremlius nori kuo didesnio dalyvavimo rinkimuose dėl to, kad V. Putinas norėtų gauti 70 proc. balsų ir 70 proc. rinkimų aktyvumą. Toks rezultatas sustiprintų jo legitimumą ir pagerintų jo įvaizdį, rašo leidinys „Politico“.

Apklausos rodė, kad į rinkimus eiti ruošėsi vos 28 proc. rusų, tuo metu kaip 30 proc. sakė, kad jie „greičiausiai“ eis balsuoti. Kai kurie analitikai prognozuoja, kad rinkėjų aktyvumas turėtų būti 45 proc., kur kas mažesnis nei Kremliaus tikslas ir oficialus 2012 metų prezidento rinkimų aktyvumas.

Boikotuoti rinkimus kvietė ir ryškiausias Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas. Kampaniją prieš korupciją vykdančiam vienam didžiausių V. Putino kritikų buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, motyvuojant jo teistumu dėl neteisėtų mitingų organizavimo. „Tai, ką jie mums siūlo, negali būti pavadinta rinkimais. Eiti prie balsadėžių dabar, reiškia balsuoti už melą ir korupciją“, - į savo rėmėjus kreipėsi jis.

Rinkimų kanditatai

V. Putino oponentai rinkimuose – septyni spalvingi kandidatai, gavę Kremliaus sutikimą.

Tarp jų – buvusi televizijos realybės šou vedėja Ksenija Sobčiak, ultranacionalistas Vladimiras Žirinovskis ir komunistas milijonierius Pavelas Grudininas.

Kaip rodo apklausos, nė vienas jų negautų daugiau nei 8 proc. balsų.

V. Putinas pirmuoju valstybės asmeniu tapo 1999 metų gruodžio 31 dieną, kai tuometinio Rusijos prezidento Boriso Jelcino sprendimu buvo paskirtas Rusijos prezidento pareigas einančiu pareigūnu.