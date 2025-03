Rusai atakavo Charkivą „Shahed“ dronais: žuvo žmogus, apšaudyti daugiabučiai, prekybos centras, medicinos įstaiga

Jis patvirtino, kad per išpuolį žuvo vienas žmogus.

Be to, Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas pranešė, kad per išpuolį sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 14, tarp jų – du nepilnamečiai. Dešimt žmonių paguldyta į ligoninę.