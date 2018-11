Pasak jo, K. Jong-Yangas surinko 101 balsą Dubajuje vykusiuose rinkimuose, o A. Prokopčukas – 61 balsą. Jis varžėsi su rusu Aleksandru Prokopčuku, kurio kandidatūrą blokavo Lietuva ir kitos Vakarų šalys, Interpolo vadovas buvo renkamas organizacijos generalinėje asamblėjoje. Lietuva ir kitos šalys priešinosi A. Prokopčuko išrinkimui, nes kaltina Rusiją sistemingai piktnaudžiaujant Interpolo tarptautinės asmenų paieškos sistema ir naudojantis ja kaip politinio spaudimo įrankiu. „Mes kaip šalis jau esame patyrę, kaip Rusija gali naudoti Interpolo procedūras politiniams tikslams siekti“, – BNS telefonu iš Dubajaus trečiadienį sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. „Buvome gavę informacijos, kad Rusija ketina kreiptis į Interpolą dėl mūsų pareigūnų ir teisėjų, kurie tyrė Sausio 13-osios bylą“, – pridūrė jis. Pasak ministro, pats A. Prokopčukas prašė neatsižvelgti į jo tautybę, o vertinti jį kaip profesionalą, norintį, kad pasaulyje būtų efektyviai kovojama su nusikalstamumu. Vis dėlto E. Misiūnas pabrėžė, kad Lietuva palaikė Pietų Korėjos atstovą ir „mes labai džiaugiamės rinkimų rezultatais“. „Jaudulio buvo ir pačioje salėje. Bet pirmo balsavimo rezultatas iš karto parodė geras tendencijas“, – tvirtino vidaus reikalų ministras. Kim Jong-yangas Interpolui vadovaus iki 2020 metų. Seimas rinkimų išvakarėse buvo pareiškęs, kad šalis turėtų svarstyti galimybę pasitraukti iš Interpolo, jeigu A. Prokopčukas būtų išrinktas organizacijos vadovu. Anksčiau Interpolui vadovavęs kinas Meng Hongwei spalio pradžioje atsistatydino po jo arešto Kinijoje įtariant korupcija. Nuo spalio 7-osios Interpolo vadovo pareigas laikinai ėjo Kim Jong-yangas. Prokopčukas liks Interpolo viceprezidentu A. Prokopčukas liks Interpolo viceprezidentu, Rusijos naujienų agentūroms trečiadienį sakė Rusijos vidaus reikalų ministerijos atstovė Irina Volk. „Kaip ir anksčiau, jo darbas bus stiprinti Interpolo pozicijas tarptautinėje policijos bendruomenėje ir didinti organizacijos darbo efektyvumą“, – teigė ji. Rusijos Valstybės Dūma pareiškė, kad šalis toliau bendradarbiaus su Interpolu, nors jo vadovu nebuvo išrinktas rusas A. Prokopčukas. „Apmaudu, bet nemirtina. Toliau bendradarbiausime su Interpolu. Tai itin svarbi organizacija“, – trečiadienį žurnalistams sakė žemųjų parlamento rūmų Tarptautinių santykių komiteto pirmininkas Leonidas Sluckis. Pasak jo, Pietų Korėjos kandidatas Kim Jong-yangas buvo išrinktas „nepaisant visų lūkesčių, rotacijos principų ir proceso logikos“. Interpole galioja sava balsavimo tvarka atsižvelgiant į žemynų pozicijas, pažymėjo L. Sluckis. „Pagal prognozes laimėti turėjo Europos atstovas, tai yra, Aleksandras Prokopčukas, tačiau buvo išrinktas Azijos atstovas“, – sakė jis. „Neatmetu galimybės, kad Rusijos oponentai, kurie nesidrovėjo atvirai raginti (balsuoti) prieš kandidatą iš Rusijos Federacijos, padarė savo poveikį šiai (balsavimo) mechanikai“, – pareiškė Valstybės Dūmos Tarptautinių santykių komiteto pirmininkas. Tuo metu Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas Pietų Korėjos kandidato išrinkimą pavadino savo šalies pergale. Socialiniame tinkle „Twitter“ A. Avakovas trečiadienį iš salės, kurioje vyko balsavimas, parašė: „Rusijos kandidatas atmestas. Šis mūšis laimėtas!“ Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas savo ruožtu pareiškė, kad „labai didžiuojasi“, jog Interpolo vadovu išrinktas jo tautietis. Tviteryje jis parašė, kad Kim Jong-yangas yra pirmasis pietų korėjietis, išrinktas į šį postą.

