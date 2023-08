„Pokrovsko miestas, Donecko sritis. Donbasas, iš kurio Rusija bando palikti tik suskaldytus ir apdegusius akmenis. Du raketų smūgiai. Nukentėjo paprastas gyvenamasis namas. Deja, yra aukų. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai ir visos reikalingos tarnybos. Žmonių gelbėjimas tęsiasi.

Turime sustabdyti Rusijos terorą. Kiekvienas, kuris kovoja už Ukrainos laisvę, gelbsti gyvybes. Kiekvienas pasaulyje, kuris padeda Ukrainai, nugalės teroristus kartu su mumis. Rusija turės atsakyti už viską, ką padarė šiame siaubingame kare“, – rašo Ukrainos prezidentas.

Vėliau paskelbta, kad smogta gyvenamiesiems daugiaaukščiams, sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, įskaitant 1 vaiką. Tarp jų yra 19 policijos pareigūnų, 5 Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai. Žuvo 5 žmonės. Nuolaužų analizė tęsiama, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.

Pranešama, kad per atakas Pokrovske apgadinti devynių ir penkių aukštų pastatai, privataus sektoriaus gyvenamieji pastatai, viešbutis, restoranai, parduotuvės, administraciniai pastatai.

Russian army launched a missile attack on Pokrovsk, Donetsk region.

The rocket hit a residential building. Several apartments were destroyed. Many injured civilians. There are people under the ruins.

Russia calls this "protection of the Donbass people" pic.twitter.com/SW0LryMuDL