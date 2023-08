Be to, Zaporižios ir Dniepropetrovsko regionuose dėl raketų grėsmės skambėjo oro pavojaus sirenos, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.

Taip pat naktį į trečiadienį, apie 2.00 val., Rusija bandė atakuoti Odesos regioną dronais „Shahed“.

Antradienį Rusijos dronai atakavo Sumų regioną ir apgadino daugiabutį namą. Apie tai „Telegram“ paskelbė Sumų regiono karinė administracija.

Per pastarąją parą rusai 20 kartų apšaudė Sumų regiono pasienio rajonus. Iš viso užfiksuota 115 sprogimų. Priešų apšaudytos tokios bendruomenės kaip Velyka Pysarivka, Seredyna-Buda, Krasnopilia, Chotinas, Družba, Esmanas ir Bilopilja.

Seredyna-Buda bendruomenėje per rusų minosvaidžių atakas (aštuoni sprogimai) buvo sužeisti keturi civiliai gyventojai ir apgadinti septyni automobiliai. Be to, priešo dronai apgadino gyvenamąjį namą (du sprogimai).