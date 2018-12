Vienas sukėlių husių aukšto rango pareigūnas pagrasino uždrausti JT lėktuvams naudotis Jemeno sostinės oro uostu, jeigu per taikos derybas nebus susitarta jį visiškai atidaryti. „Jeigu Jemeno sostinės oro uostas per taikos derybas Švedijoje nebus atidarytas jemeniečiams, raginu (sukilėlių) politinę tarybą ir vyriausybę uždaryti oro uostą visiems lėktuvams“, – sakoma Mohammedo Ali al Huthi „Twitter“ žinutėje. Jemeno vyriausybė savo ruožtu pareikalavo, kad sukilėliai pasitrauktų iš strategiškai svarbaus Chudaidos uostamiesčio. Užsienio reikalų ministerija savo „Twitter“ žinute reikalavo, kad „perversmininkų pajėgos visiškai pasitrauktų iš vakarų prakrantės ir perduotų teritoriją teisėtai vyriausybei“, turėdama omenyje sukilėlių kontroliuojamą Chudaidą, svarbiausią Jemeno uostą. Susiję straipsniai: Švedijoje ketvirtadienį turi prasidėti Jemeno taikos derybos Jemeno sukilėliai husiai išvyko į Švediją, kur turėtų dalyvauti planuojamose taikos derybose Derybos Švedijoje bus pirmasis kartas per pastaruosius dvejus metus, kai konflikto šalys mėgins tartis dėl galimybių jį užbaigti. Karas Jemene, kuriame taip pat dalyvauja tarptautinės bendruomenės vyriausybę remianti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Irano palaikomais šiitais husiais, nuo 2015 metų nusinešė mažiausiai 10 tūkst. žmonių gyvybių. Jungtinės Tautos jį vadina didžiausia dabartine humanitarine krize. JT vertinimais, apie 14 mln. Jemeno gyventojų gresia badas.

