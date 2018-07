Ministrų kabinetas pasiekė pergalę gegužę, Konstituciniam Teismui paliepus K. Iohannisui atleisti iš pareigų populiariąją L. Kovesi. „Įstatymų viršenybės principu valdomoje valstybėje Konstitucinio Teismo sprendimai turi būti gerbiami... Rumunijos prezidentas šiandien pasirašė įsaką“, kuriuo atstatydinama DNA vadovė, sakoma prezidentūros išplatintame pareiškime. Bandymus atleisti L. Kovesi aštriai kritikavo opozicija, o tarptautinė bendruomenė išreiškė susirūpinimą. Savo svarbiame poste L. Kovesi dirbo nuo 2013-ųjų ir buvo laikoma kovos su korupcijos simboliu vienoje labiausiai nuo korupcijos kenčiančioje ES šalyje. Vasarį vyriausybė ėmėsi pareigūnės atstatydinimo procedūros, o teisingumo ministras Tudorelis Toaderas apkaltino ją „pažeidus konstituciją“ ir „pakenkus Rumunijos įvaizdžiui“ užsienyje. Centro dešiniųjų pažiūrų K. Iohannisas, ne kartą konfliktavęs su dabartine vyriausybe, iš pradžių teigė „nesąs įtikintas“ argumentais, kodėl L. Kovesi turėtų netekti posto. Įtakingi valdančiosios Socialdemokratų partijos atstovai savo ruožtu pradėjo kalbėti apie apkaltą prezidentui. Europos Komisija ir Europos Taryba taip pat sukritikavo mėginimus atleisti prokurorę. DNA pastaraisiais metais suintensyvino kampaniją prieš vietos ir nacionalinės valdžios postus užimančių pareigūnų korupciją. Dėl šios priežasties institucija sulaukė kaltinimų piktnaudžiavimu įgaliojimais ir užsitraukė daugelio Rumunijos valdančiosios klasės atstovų priešiškumą. Vasarį L. Kovesi pažymėjo, kad nepaisant vyriausybės „beprecedenčių atakų“, DNA 2017-aisiais iškėlė bylas tūkstančiui žmonių, tarp jų trims ministrams, penkiems parlamentarams ir vienam senatoriui. Žiemą tūkstančiai prokurorės šalininkų išeidavo į gatves ir protestuodavo prieš ketinimus ją atleisti.

