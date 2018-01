Pirmadienį vakare jos pirmtakas Mihai Tudose atsistatydino dėl valdančiojoje Socialdemokratų partijoje (PSD) vykstančių vidinių kovų dėl valdžios su partijos lyderiu Liviu Dragnea. 54-erių V. Dancilą, laikomą L Dragnea bendražyge, premjere dar turi patvirtinti parlamentas. Bet tai laikoma formalumu, nes PSD turi daugumą parlamente. M. Tudose buvo jau antras PSD paskirtas ministras pirmininkas. 2017-ųjų birželį PSD netikėtai atšaukė savo paramą tuomečiam premjerui Sorinui Grindeanu, kilus nesantaikai tarp jo ir įtakingo partijos lyderio Liviu Dragnea. Pirmadienį L. Dragnea žurnalistams tvirtino padaręs „du blogus pasirinkimus“ dėl premjerų, tačiau patikino, kad daugiau tos pačios „klaidos“ nebekartos. 2016-ųjų gruodį į valdžią grįžę socialdemokratai žadėjo kelti atlyginimus ir pensijas bei mažinti mokesčius, tačiau netrukus susidūrė su problemomis Pernai vasarį socialdemokratams teko atsisakyti planų pakeisti kovos su korupcija įstatymus, nes jie išprovokavo šalyje didžiausius protestus nuo 1989 metų, kai buvo nuverstas ir galiausiai sušaudytas komunistinis diktatorius Nicolae Ceausescu. Nepaisydama protestų, PSD praėjusį mėnesį priėmė tas prieštaringas reformas. Europos Sąjunga nerimauja, kad tos reformos apsunkins pastangas įveikti korupciją, dėl kurios per pastarąjį dešimtmetį, nuo Rumunijos įstojimo į Bendriją, neretai priekaištaudavo Briuselis. Susirūpinimą dėl naujų rumunų įstatymų išreiškė ir Vašingtonas. Pastarosiomis savaitėmis į Rumunijos gatves vėl išėjo minios žmonių, nepatenkintų priimtais įstatymais.

