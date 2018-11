Kaip pranešė Komunizmo nusikaltimų tyrimų instituto atstovė Bianca Filote naujienų agentūrai AFP, A. Visinescu mirė pirmadienį Rahovos kalėjimo ligoninėje. 2015 metais jis buvo nuteistas už kalinių kankinimus ir žudymą 1956–1963 metais jo vadovautame Remniku Serato kalėjime Rytų Rumunijoje. Už grotų jis pateko 2016 metų vasarį, pralaimėjęs apeliacinę bylą teisme. Buvę Remniku Serato kalėjimo kaliniai pasakojo, kad kalėjime jie neturėjo jokios medicininės priežiūros, patalpos buvo nešildomos, jie negalėjo mankštintis, buvo prastai maitinami. Kaliniai būdavo laikomi vienutėse, neturėjo teisės susitikinėti su lankytojais, buvo dažnai mušami. Teisme A. Visinescu sakė tik vykdęs nurodymus. Remniku Serate buvo laikomi intelektualai, disidentai, kunigai ir kiti asmenys, pripažinti komunistinio režimo priešais.

