Rumunijos Bažnyčia dėl viruso pavojaus patarė tikintiesiems nebučiuoti ikonų

Maždaug 86 proc. iš 19,4 mln. Rumunijos gyventojų priklauso Ortodoksų Bažnyčiai, laikomai konservatyvia institucija, paprastai nepalaikančia tokio nukrypimo nuo tradicijų.

„Tie, kas bijo susirgti, gali laikinai nebučiuoti ikonų bažnyčioje; vietoje to jie gali bučiuoti ikonas savo namuose“, – pabrėžiama Bažnyčios pranešime spaudai.

Be to, maldininkai „išimties tvarka gali prašyti kunigo leisti jiems naudotis nuosavu šaukštu per Šventąją Komuniją“ ir kaip įprasta nesidalinti tuo pačiu įrankiu su kitais.

Žmonėms, sergantiems pernelyg sunkiai, kad dalyvautų mišiose, Bažnyčia patarė gerti šventintą vandenį, kurį tikintieji turi laikyti butelyje nuo Trijų Karalių dienos, minimos sausio pradžioje.

Kai kurie ekspertai mano, kad penktadienį paskelbtos rekomendacijos gali išprovokuoti tradicijų šalininkų pasipiktinimą, nors padėtis šalyje yra ypatinga.

Pasak Bukarešto arkivyskupo Aurelo Perca, šalies nedidelei katalikų mažumai, sudarančiai 4,6 proc. gyventojų, taip pat patartina mišių metu neliesti šventinto vandens talpų ir nespausti rankų kitiems pamaldų dalyviams.

Rumunijoje penktadienį buvo pranešta apie du naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus – taigi, jų padaugėjo iki trijų.

Visi šie atvejai siejami su Italija, labiausiai infekcijos protrūkio paveikta Europos šalimi.

Rumunijoje dar 182 žmonėms paskirtas karantinas, o 8 231 gyventojas patys izoliavosi namuose, penktadienį informavo vyriausybė.