Šis žingsnis buvo nauja nesėkmė, ištikusi valdančiuosius socialdemokratus, likus dviem mėnesiams iki prezidento rinkimų.

Premjerė Viorica Dancila anksčiau pirmadienį per „Facebook“ parašė, kad jos partija toliau vadovaus šiai neturtingai Europos Sąjungos narei, padedant įstatymų leidėjams, „turintiems drąsos imtis šio proceso“.

Tačiau Socialdemokratų partijos (PSD), jau susilpnėjusios gegužę, kai jos tuometis lyderis buvo nuteistas kalėti už korupciją, o per Europos Parlamento rinkimus buvo sulaukta prastesnių nei tikėtasi rezultatų, ateitis atrodo netvirta.

Keturis ministrų portfelius turintis Liberalų ir demokratų aljansas (ALDE) nusprendė pasitraukti iš koalicijos, praradęs pasitikėjimą V. Dancila, po partijos posėdžio pareiškė jos lyderis Calinas Popescu Tariceanu, buvęs premjeras.

„Mano pasitikėjimą smarkiai susilpnino virtinė priemonių, kurių buvo imtasi su manimi nepasitarus“, – sakė jis.

Nesutarimai tarp PSD ir ALDE, vadovavusių Rumunijai nuo 2016 metų, įsiplieskė V. Dancilai paskelbus sprendimą balotiruotis lapkritį vyksiantiems prezidento rinkimams. Šis žingsnis supykdė ALDE.

Be ALDE paramos PSD parlamente turės tik 205 balsus. Kad užsitikrintų daugumą, jai reikalingi mažiausiai 233 balsai.

Nors PSD pastaruosius tris dešimtmečius dominavo Rumunijos politikoje, partija nuo 2000 metų nesugebėjo laimėti prezidento posto.

Šiemet gegužės mėnesį partija patyrė dvigubą smūgį: buvo sutriuškinta per Europos Parlamento rinkimus (jos balsų skaičius nuo 37 proc. 2014 metais sumažėjo iki 23 proc.), o jos lyderis Liviu Dragnea buvo pasiųstas į kalėjimą už korupciją. PSD vairą tuomet perėmė V. Dancila

Rumunijos prezidento rinkimai vyks lapkričio 10-ąją. Dabartinis valstybės vadovas – centro dešiniųjų pažiūrų Klausas Iohannisas, balsingas vyriausybės kritikas – per juos sieks būti perrinktas.

Jeigu per pirmąjį balsavimą nė vienas kandidatas negaus daugiau kaip 50 proc. balsų, antrasis ratas vyks lapkričio 24 dieną.