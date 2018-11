Nė vieno šių žmonių patirti sužalojimai jų gyvybei pavojaus nekelia. Brailos apygardos policijos atstovė Laura Dan sako, kad vyras buvo padurtas po konflikto dėl automobilio. Pasak L. Dan, vėliau 20-etis su šiuo automobiliu nuvažiavo, partrenkė du žmones bei galiausiai rėžėsi į prekybos centro duris. Per incidentą prekybos centre buvo sužeisti septyni žmonės, įskaitant 11 ir 13 metų vaikus. Brailos ligoninės atstovė Alina Neascu sako, kad peiliu padurtas vyras buvo atgabentas su durtinėmis žaizdomis į krūtinę ir pilvą. Jam atlikta operacija. Pasak L. Dan, Brailoje siautėjęs jaunuolis į alkotesterį įpūtė 0,37 promilės girtumą. Rumunijoje vairuoti draudžiama išgėrus net ir minimalų kiekį alkoholio.

