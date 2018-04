Nacionalinis užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės centras penktadienį nurodė, kad tas kūdikis iš Juodosios jūros Konstancos uostamiesčio nebuvo skiepytas nuo tymų. Pasak pareigūnų, šią savaitę Rumunijoje buvo užfiksuoti 204 nauji tymų atvejai. Nuo praėjusių metų, kai šalį užklupo šios ligos protrūkis, tymai buvo diagnozuoti maždaug 12 tūkst. žmonių. Tymai yra virusinė infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras vasarį paskelbė, kad tymų atvejų visame žemyne praėjusiais metais patrigubėjo. Labiausiai nuo šios ligos nukentėjo Rumunija ir Italija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.