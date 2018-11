Sprogimas įvyko Kudžyro mieste esančios gamyklos tunelyje, kur ginklai yra bandomi. Po sprogimo kilo gaisras. Sprogimo metu tunelyje dirbo 19 žmonių pamaina. 18-ai jų pavyko išsigelbėti, bet žuvo 50 metų moteris, kuri, kaip pranešama, grįžo pasiimti savo rankinės. Nepaprastųjų padėčių inspekcijos atstovas Tristanas Fogarasi naujienų agentūrai AP sakė, kad vėliau pareigūnai surado tos moters lavoną. Pasak T. Fogarasi, ugniagesiai gaisrą užgesino po dviejų valandų. 1799 metais atidarytoje valstybinėje Kudžyro gamykloje gaminami įvairūs pistoletai ir kitokie ginklai. Joje dirba 1 tūkst. žmonių. Sprogimo aplinkybės tiriamos.

