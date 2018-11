Socialdemokratų pirmininkas Liviu Dragnea yra kritikuojamas dėl prasto vadovavimo stiliaus ir teistumo už korupciją, bet pažadėjo ir toliau vadovauti partijai, nors negali būti premjeru, nes 2016-aisiais buvo nuteistas už sukčiavimą per rinkimus. Partija per posėdį nubalsavo už transporto, ekonomikos, darbo, kultūros, sporto ir komunikacijos ministrų atleidimą. L. Dragnea sąjungininkė Lia Olguta Vasilescu, iki šiol ėjusi darbo ministrės pareigas, dabar vadovaus Transporto ministerijai, o kiti savo postų neteko visiškai. Gynybos ministras atsistatydino anksčiau pirmadienį. L. Dragnea iš esmės valdo vyriausybę, o premjerė Viorica Dancila beveik neturi vykdomosios valdžios. Birželį valdančiųjų lyderis buvo nuteistas kalėti 3,5 metų už piktnaudžiavimą valdžia. Pats politikas tokį nuosprendį apskundė. Anksčiau pirmadienį gynybos ministras Mihai Fiforas ir Bukarešto merė Gabriela Firea atsistatydino, kad nebūtų atleisti. M. Fiforas pareiškė, kad dabar prisidės prie valdančiosios partijos pastangų laimėti 2020-aisiais vyksiančius parlamento rinkimus. G. Firea, apkaltinusi L. Dragnea žlugdant partiją savo intrigomis ir autoritarizmu, pasitraukė iš socialdemokratų Bukarešto skyriaus lyderės pareigų, pasirodžius pranešimams, kad partijos vadovybė ruošiasi ją nušalinti.

