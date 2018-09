Referendumui antradienį pritarė Rumunijos įstatymų leidėjai. Socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai vartoja grotelinę žymę #boicot (boikotas), norėdami parodyti, kad jie nedalyvaus spalio 7 dieną rengiamame balsavime, norėdami jį sužlugdyti. Kad referendumas įvyktų, rinkėjų aktyvumas turi siekti mažiausiai 30 procentų. Antradienį didžioji dauguma Senato narių pritarė Konstitucijos 48-ojo straipsnio pataisai, kurioje būtų apibrėžta, kad šeimos pagrindas - „vyro ir moters“ santuoka, o ne „sutuoktinių“ - kaip skelbiama dabar. Rumunijos įstatymai draudžia tos pačios lyties asmenų santuokas, o jų kritikai sako, jog įdiegus Konstitucijoje šį griežtą šeimos apibrėžimą pakeisti įstatymus tos pačios lyties porų naudai taps beveik neįmanoma. Nors vyriausybė dar oficialiai nepaskelbė apie savo sprendimą rengti minėtą referendumą, tačiau valdančiosios Socialdemokratų partijos lyderis viešai palaiko balsavimo organizavimą, todėl formalus jo pritarimas laikomas neabejotinu. „Referendumas vyks spalio 7 dieną. Tai bus lemiamas momentas Rumunijos visuomenės pagrindinėms vertybėms“, - antradienį parašė tinkle „Facebook“ Socialdemokratų partijos lyderis Liviu Dragnea. „Palaikau tokio referendumo organizavimą ir tikrai eisiu balsuoti“, - pridūrė jis. Konstitucijos pataisą inicijavo piliečių iniciatyvinė grupė „Koalicija šeimai“. Grupei pavyko surinkti 3 mln. ją palaikančių rinkėjų parašų. Tuo metu LGBT bendruomenę Rumunijoje atstovaujanti draugija ACCEPT kaltina Senatą paverčiant „homofobiją valstybine vertybe ir aukojant konstitucijos (užtikrinamą) apsaugą daugeliui šeimų Rumunijoje“.

