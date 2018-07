„Turkijos, Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos viršūnių susitikimas įvyks rugsėjo 7 dieną Stambule; galvosime, ką galima padaryti, aptarsime regiono problemas“, – prezidentą citavo laikraštis „Vatan“. Jis taip pat nurodė, kad per tas derybas bus aptarta artėjančio trišalio Turkijos, Rusijos ir Irano viršūnių susitikimo darbotvarkė. Tuo tarpu interviu laikraščiui „Haberturk“ R. T. Erdoganas sakė, kad Turkija planuoja kreiptis į tarptautinį arbitražą, jei JAV nebetieks jai amerikietiškų naikintuvų-bombonešių F-35. Taip pat jis pabrėžė, kad nepaisant Vašingtono grasinimų sankcijomis, Ankara neketina JAV perduoti amerikiečių pastoriaus Andrew Brunsono. A. Brunsonas 2016 metų gruodį buvo areštuotas dėl įtariamų ryšių su kurdų sukilėliais, paskelbtais už įstatymo ribų, ir JAV gyvenančio musulmonų dvasininko Fethullah Guleno tinklu. Turkija F. Guleną kaltina dėl nesėkmingo bandymo įvykdyti perversmą tų metų liepą. A. C. Brunsonas, kuris Turkijoje gyveno 23 metus, kaltinimus atmeta. Vašingtonas reikalauja jį paleisti.











