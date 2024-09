Rugpjūtį Baltarusijos oro erdvę pažeidė dvylika Rusijos dronų kamikadzių

Be to, rugpjūčio 29-osios naktį Baltarusijos naikintuvas pirmą kartą per stebėjimo istoriją numušė droną „Shahed“. Tai įvyko apie 3.55 val. Gomelio srities Jelsko rajone. „Kas nutiko dar 11-ai į Baltarusiją atskridusių dronų ir toliau neaišku“, – sakoma pranešime.