Tuo tarpu televizija RAI kiek anksčiau pranešė, jog sužeistųjų gali būti ne mažiau kaip 15. Remiantis pirminiais duomenimis, degalinėje užsidegus benzinvežiui įsiplieskė gaisras ir driokstelėjo sprogimas. Cisterna sprogo ugniagesiams malšinant liepsnas. Anot italų žiniasklaidos sprogimas nugriaudėjo, kai benzinvežis pumpavo degalus į rezervuarus degalinėje prie Salarijos greitkelio, maždaug už 30 km į šiaurės rytus nuo Romos. „Žuvo gaisrininkas, taip pat civilis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė ugniagesiai. Kaip informavo Riečio – arčiausiai degalinės esančio miesto – policijos vadovas Antonio Mannoni, buvo sužeisti 10 žmonių, iš jų du – sunkiai. Nukentėjusieji buvo nugabenti į Romos ligonines greitosios pagalbos automobiliais ir trimis sraigtasparniais. Per televiziją parodytoje nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip kovojama su gaisru. Salarijos magistralė, jungianti Romą su Adrijos jūros pakrantėje esančiu Porto d'Askoliu, buvo laikinai uždaryta abiem kryptimis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.