Per 24 val. dešimčia tūkstančių išaugęs skaičius rodo, kad rohinjų krizė tebėra labai aktuali. Šiuos naujausius skaičius AFP naujienų agentūrai pateikė JT pabėgėlių agentūros atstovas Josephas Tripura. Kitos JT agentūros įspėja dėl sąlygų, kurias kenčia rohinjai, pabėgę nuo karinio susidorojimo budistų valdomoje Mianmaro Rahinų valstijoje. Rohinjų pabėgėliai daugiausiai plūsta į pasienio miestą Koks Bazarą, kur daugiau nei 300 tūkst. rohinjų pabėgėlių, dar prieš praėjusį mėnesį įsiplieskiant neramumams Rahinų valstijoje, gyveno perpildytose nepakankamai aprūpintose stovyklose. Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) skelbia, kad 60 procentų naujų atvykėlių yra vaikai. „Labai trūksta visko, ypač pastogės, maisto ir švaraus vandens“, – pranešime sakė UNICEF atstovas Bangladešui Edouardas Beigbederas. „Dėl esamų sąlygų kyla didelis pavojus vaikams susirgti vandeniu plintančiomis ligomis. Mūsų laukia milžiniška užduotis apsaugoti šiuos itin pažeidžiamus vaikus“, – sakė E. Beigbederas.

