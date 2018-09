„Visi Rusijos ir Europos projekto „ExoMars“ mokslinio ir gamybinio bendradarbiavimo dalyviai patvirtino, kad viskas vyksta pagal grafiką. Misija į Marsą prasidės 2020 metų liepos 25 dieną“, – pranešė D. Rogozinas. „Rusiškas modulis turėtų švelniai nuleisti europiečių marsaeigį Raudonojoje planetoje 2021 metų kovo 19 dieną“, – pridūrė jis.

