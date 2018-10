Robotės debiutas JK parlamente pakurstė juokelius apie premjerę „Maybotę“

Naujas visuomenės pasilinksminimo ministrės pirmininkės sąskaita ratas prasidėjo per dirbtinio intelekto (DI) ir „ketvirtosios pramonės revoliucijos“ svarstymą Švietimo komitete. Komitete dirbantys parlamentarai pasikvietė robotę vardu Pepper – baltą kūrinį itin lieknu liemeniu ir ties krūtine pritaisytu planšetiniu kompiuteriu – kad ji atsakytų į kelis esminius klausimus. Paklausta, ar žmonėms liks vietos naujajame, DI valdomame pasaulyje, Pepper užtikrintai atsakė: „Robotai turės svarbų vaidmenį, bet mums visada reikės „minkštųjų“ įgūdžių, kurių turi tik žmonės: (įgūdžių) jausti, kurti ir valdyti technologijų vertę.“ Jos buvo paklausta dar kelių iš anksto visiškai nesuderintų klausimų, o tada komitetas ėmė aptarinėti etiką ir socialinę neteisybę. Pepper klausėsi ir kelis kartus pasukiojo galvą. Tviteryje greit pasirodė palyginimų su ministrės pirmininkės polinkiu šokti roboto maniera ir kalbėti su metodišku tikslumu – savybėmis, pelniusiomis jai pravardę „Maybotė“. „Tai fantastiška,.. bet ar ji gali padaryti „Maybotę“?“ – klausė vartotojas Hugh Duffy. „Theresa May šiais laikais atrodo kone kaip žmogus“, – parašė Benedictas Smythas. Įsiterpė net populiari svetainė „Politics Home“: „NAUJIENA: Liudininkas surengė robotišką pasirodymą Bendruomenių (Rūmų) komitete,.. bet tai nebuvo Theresa May.“ Britų lyderė, bandanti išvesti savo šalį iš Europos Sąjungos nesukeliant pernelyg didelės žalos, periodiškai tampa juokelių socialiniuose tinkluose objektu. Ypač dažnai ji pasitelkia šokį – rugpjūtį taip nutiko per prekybos misiją Afrikoje, o šį mėnesį ji šoko per savo Konservatorių partijos suvažiavimą. Britai neįvertino jos judesių, taip pat išprovokavusių visą grupę „Maybot“ tviterio paskyrų, kuriose esą kalbama ministrės pirmininkės vardu.

