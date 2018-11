Jis buvo sulaikytas policijai vykdant didelio masto korupcijos tyrimą „Automobilių plovykla“. Televizija „Globo News“ parodė tiesioginį reportažą iš gubernatoriaus rezidencijos, į kurią atvyko federalinė policija. Gubernatorius tuo metu pusryčiavo. L. F. Pezao, kuris yra sulaikytas savo namuose, kaltinamas kyšių ėmimu, kai buvo vicegubernatorius, o valstijai vadovavo Sergio Cabralas. Pastarasis šiuo metu atlieka bendrą 180 metų įkalinimo bausmę už korupciją. Policija taip pat atliko kratą ir dokumentų poėmį Rio de Žaneiro vyriausybės būstinėje. Aukštesnysis teisingumo teismas arešto orderį išdavė remdamasis buvusio S. Cabralo bendrininko Carloso Mirandos, kuris bendradarbiavo su tyrėjais mainais į švelnesnę bausmę, prisipažinimu. C. Miranda paliudijo, kad L. F. Pezao kiekvieną mėnesį gaudavo po 150 tūkst. realų (35,4 tūkst. eurų) ir dar papildomai iki 1 mln. realų per metus. Tuos pinigus 2007-2014 metais mokėdavusios kompanijos ir tarpininkai, dalyvaudavę viešuosiuose pirkimuose. Susiję straipsniai: Kuba atšauks savo gydytojus iš Brazilijos Netanyahu giria išrinktojo Brazilijos prezidento planus perkelti ambasadą į Jeruzalę Rio de Žaneiro valstija yra prie bankroto slenksčio. Spalio mėnesį naujuoju valstijos gubernatoriumi buvo išrinktas Wilsonas Witzelis (Vilsonas Vicelis), kuris šias pareigas turi pradėti eiti sausio 1 dieną.

