Vietos sveikatos apsaugos tarnyba sakė naujienų agentūrai AFP, kad 14 pašautų žmonių buvo nuvežti į valstybinę Souzos Aguiaro ligoninę po operacijos Santa Terezos rajone, pritraukiančiame daug turistų. Pasak pareigūnų, vienas žmogus tebėra sunkios būklės, o kiti 13 mirė. Favelomis vadinamuose lūšnynuose neretai kyla susišaudymų tarp besivaržančių gaujų. Policija taip pat kartais panaudoja ginklus per reidus prieš narkotikų prekeivius. Kaip nurodo vietos žiniasklaida, favelose prie Santa Terezos rajono nuo trečiadienio vyko dviejų narkotikų kontrabandininkų gaujų susirėmimai. Karo policija per „Twitter“ parašė „pašovusi 12 nusikaltėlių“ per operaciją Faleto, Fogeteiro ir Korojos favelose. Saugumo pajėgos buvo „pasitiktos šaunamųjų ginklų ugnimi, tad įvyko susirėmimas“, pabrėžė policija. „Kai susišaudymas baigėsi, gatvėse buvo rasta sužeistų nusikaltėlių; jie išvežti į Souzos Aguiaro ligoninę“, – pridūrė teisėsauga. Pasak tarnybų, buvo konfiskuoti trys automatai, 12 pistoletų ir šešios granatos. Šių ginklų nuotraukos buvo paskelbtos karo policijos „Twitter“ paskyroje. Vietos laikraščio „O Dia“ tinklalapyje paskelbtame vaizdo įraše matyti policijos pareigūnai, kraunantys kūnus į transporto priemonę. Rio de Žaneiro lūšnynuose gyvena apie ketvirtadalis iš 6 mln. miesto gyventojų.

