Transliuotojai TVA, CTV ir CBC paskelbė, kad jo Liberalų partija laimėjo 145-ose iš 338 rinkimų apygardų ir tikriausiai suformuos mažumos vyriausybę. Negalutiniai rezultatai rodo, kad konservatoriai, vadovaujami Andrew Scheero, laimėjo 107-ose apygardose.

D. Trudeau vyravo Kanados politikoje pastaruosius ketverius metus, per savo pirmąją kadenciją, bet sulaukė nemenko spaudimo per 40 dienų trukusią rinkimų kampaniją, daugelio apibūdinamą kaip atgrasiausia per šalies istoriją.

Premjero nepriekaištingą įvaizdį aptemdė etikos požiūriu abejotini veiksmai atliekant tyrimą dėl inžinerijos milžinės „SNC-Lavalin“ kyšininkavimo. Per šią kampaniją J. Trudeau taip pat pakenkė paviešintos senos nuotraukos, kuriose jis matyti vaidinantis juodaodį ir išsidažęs veidą.

Atrodo, kad dalį paramos iš liberalų atėmė stiprėjantys socialdemokratai ir atsigaunantys Kvebeko separatistai.

Kita vertus, A. Scheeras nesugebėjo patraukti kanadiečių dėl savo charizmos stygiaus ir perspektyvos, kad gali būti sugrįžta prie perdėm taupios politikos, būdingos ankstesnėms torių administracijoms.

Šiuo metu balsavimas jau yra pasibaigęs visoje Kanadoje, padalytoje į šešias laiko juostas.